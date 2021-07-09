Казань, 9 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Среди населения Татарии отмечается рост желающих привиться от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский минздрав.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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С начала прививочной кампании по состоянию на 9 июля вакцинацию против COVID-19 в регионе прошли 639 175 человек. За сутки привили 18 030 жителей. Завершили иммунизацию 422 944 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии за сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 9 июля подтверждено 22 806 случаев инфицирования.

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