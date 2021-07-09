Москва, 9 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В мире всегда будут существовать лица, которые сознательно отказываются вакцинироваться. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности», — сказал Песков.

При этом, по его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано от COVID-19, и российские власти будут это делать.