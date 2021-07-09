Ярославль, 9 июля, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» впервые за последние 10 лет сыграет 7 сентября. Это произойдёт через 10 лет после гибели команды в авиакатастрофе. Об этом сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги.

«Арена-2000 Локомотив»

Соперником Локомотива будет минское «Динамо», на матч с которым летела команда 7 сентября 2011 года.

«При составлении календаря сезона 2021/2022 Лига учла практически все пожелания клубов о проведении или отсутствии домашних матчей в определённые даты. В частности, впервые после трагедии «Локомотив» сыграет 7 сентября. Ярославцы дома примут минское «Динамо» — это было сделано по просьбе клуба», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7.09.2011 самолёт с игроками, тренерами и персоналом клуба потерпел крушение после вылета из аэропорта «Туношна» под Ярославлем. Погибли 44 человека, включая членов экипажа. Выжил только бортинженер.