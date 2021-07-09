9 июля 2021 | Время чтения 16 мин

Аномальная жара на европейской территории России, ливни в Крыму, Красноярске и Москве во второй половине июня 2021 года — все четко происходит в соответствии с наблюдающимися озоновыми аномалиями. Озоновые дыры порождают две угрозы для жизни людей — повышение уровней ультрафиолета и приземного озона.

Владимир Сывороткин, , 13:56 — REGNUM На последнюю декаду июня пришлось летнее солнцестояние (21 июня). 24 июня было полнолуние. Сама Земля в конце месяца максимально удалена от Солнца и приближается к точке афелия (5 июля) самой удаленной точке своей околосолнечной орбиты. Мы указали на те обстоятельства, которые в это время могли существенным образом влиять на погоду. В частности, советуем читателям обратить внимание на то, что смена погоды происходит обычно после новолуния или полнолуния.

Озон Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Неожиданный удар стихии на Юге России (особенно на Южном берегу Крыма) необратимо испортил летний отдых тысячам отдыхающих.

21.06.2021

Активный волновой циклон, вызвавший сильные и очень сильные дожди на Тамани, в Ростовской области и в Крыму 17−18 июня, заполняется над территорией Румынии. В прошедшие сутки он хорошо прослеживался в поле осадков, но еще более наглядно — в поле температуры. Однако над Черным морем всё еще сохраняется малоподвижный высотный (отсеченный) циклон. Именно, совместив усилия, два этих атмосферных вихря смогли натворить столько бед, обрушив на курорты Тавриды до полутора-двух и более месячных норм осадков. Как следствие — выход рек из берегов, подтопление территорий, сход селей. Одним из самых пострадавших городов стала Ялта. За сутки 18 июня на жемчужину Крыма вылилось 134 мм воды — почти полторы бочки (!) на квадратный метр поверхности. В городе был объявлен режим ЧС. Последствия наводнения постепенно устраняются.

Для поиска причины ливневых дождей на ЮБК нам придется рассмотреть три карты (Рис. 1−3) аномалий общего содержания озона (ОСО). Поясним, почему одной карты на день события часто не хватает для того, чтобы разобраться в озоно-синоптической ситуации. Ливневые осадки, а также бури и ураганы обычно связаны с прохождением атмосферных фронтов, которым, по нашим наблюдениям, отвечают зоны контактов разнознаковых аномалий ОСО. Используемые нами озоновые карты составляются по данным мировой сети озонометрических станций. При этом для каждой станции используется среднесуточное значение, которое получается при осреднении нескольких замеров, выполненных в течение суток. Так, на всех основных метеорологических станциях России (ранее — СССР) наблюдения производятся в единые синхронные сроки наблюдений: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 21 ч московского (зимнего) времени. Под сроком наблюдений понимается интервал времени продолжительностью 10 мин., заканчивающийся точно в указанный час. Так, под сроком 6 ч понимается интервал времени от 5 ч 50 мин. до 6 ч 00 мин.

Среднесуточные осреднения ОСО, учитывая большую скорость продвижения атмосферных фронтов (для нас — границ озоновых аномалий), маскируют реальную информацию о содержании озона в момент их прохождения над станцией. Использование нескольких карт позволяет «заметить» озоновый след атмосферного фронта.

Итак, 16 июня рядом с Черным морем сформировались две аномалии ОСО. К востоку — отрицательная, в её центре оказалось Каспийское море. К западу — положительная, накрывшая восточную часть Средиземного моря, а своим северо-восточным краем — прибрежные территории Турции, Болгарии и Румынии.

Рис. 1. Аномалии общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 16 июня 2021 г

17 июня вышеописанная положительная аномалия резко продвинулась в северо-восточном направлении и накрыла западную половину Черного моря и его северное побережье, включая Крым. В метеорологической обсерватории «Феодосия», расположенной в п. Курортное у подножья Карадага, ОСО в этот день превысило норму на 19%. Холод под положительной аномалией и послужил конденсатором атмосферной влаги, превратившейся в обильные дожди.

Рис. 2. Аномалии ОСО в Северном полушарии 17 июня 2021 г

Они усилились 18 июня, когда в сторону Крыма продвинулся западный край отрицательной («Каспийской») аномалии. ОСО над Крымом уменьшилось, но оставалось положительным (+5%), поэтому здесь воздух был холодный и конденсация влаги (дожди) усилилась, так как приблизившиеся с востока воздушные массы были более теплые. Они сформировались при более низком ОСО.

Рис. 3. Аномалии ОСО в Северном полушарии 18 июня 2021 г

В это же время (16 июня) на севере Европы над дегазирующими рифтовыми структурами Северного моря образовалась изометричная в плане отрицательная (-15%) аномалия ОСО. 17 июня она сместилась к востоку и расположилась над рифтовыми структурами Балтийского моря (Ботническим и Финским) заливами. 18 июня в её центре оказался Санкт-Петербург, где 19 июня потери озона достигли — 11%, а температура соответственно повысилась до 30, а 20 и 21 июня — до 31 и 34,3°С. (Рис. 4−6).

19−21.06.2021

В этом сезоне Санкт-Петербург является законодателем пляжной погоды . За истекший период июня все дни были теплыми (+20 и выше), из них половина — очень теплыми (+25 и выше), из которых три последних — жаркими (выше +30). 19−21 июня обновлены суточные рекорды тепла. 21 июня столбик термометра достиг +34,3.

Рис. 4. Аномалии ОСО в Северном полушарии 19 июня 2021 г

Рис. 5. Аномалии ОСО в Северном полушарии 20 июня 2021 г

Рис. 6. Аномалии ОСО в Северном полушарии 21 июня 2021 г

22.06.2021

В этом году Санкт-Петербург успешно конкурирует не только с российскими курортами пляжного отдыха, но и с традиционно жаркими городами Европы. 21 июня в Северной Венеции было жарче, чем в Мадриде, Риме и Афинах. Киев, Краснодар и Самара остались в «тени» невской жары. Историческое для июня значение (+34,3) стало новым абсолютным максимум этого дня, третьим суточным рекордом подряд и самой высокой температурой лета с 2010 года. Тем временем эпицентр жары вместе с центром антициклона переместился в среднюю полосу Европейской России.

Аномально высокой температуре Северная Европа и Санкт-Петербург, в частности, обязаны усилением глубинной водородной дегазации, которая вызвала сильное разрушение озонового слоя. Воздух в зоне отрицательной аномалии нагрелся, давление, соответственно, упало, поэтому сюда стали смещаться горячие антициклоны, расположенные на субтропических широтах. Внедрение (адвекция) разогретого аравийского воздуха обеспечило серию температурных рекордов в Петербурге. В отдельные дни они превышали температуру в столицах южноевропейских стран. Причину этого феномена видим на озоновых картах за 16−20 июня, на которых показано, что по западному и южному обрамлению Европы ОСО было выше, чем на севере Европы, вплоть до положительных аномальных отклонений, которые стали или причиной, или индикаторами понижения температуры воздуха под ними.

На приведенных картах мы отчетливо видим эту пространственно-временную корреляцию, однако тонкости и детали физико-химических процессов, влияющих на температурные параметры атмосферы в центрах дегазации, заслуживают отдельного разговора.

Обилие температурных рекордов в различных регионах России зафиксировано 22 июня (Рис. 7). Ниже приводим ряд сообщений СМИ об этих рекордах. Напомним вышесказанное — «эпицентр жары вместе с центром антициклона переместился в среднюю полосу Европейской России». На картах за 20-е числа июня (Рис. 8−13) мы видим, что в первую очередь к югу сместилась отрицательная аномалия ОСО.

Рис. 7. Аномалии ОСО в Северном полушарии 22 июня 2021 г

22.06.2021

22 июня в 12:00 на метеостанции ВДНХ термометр показал +31,9. Тем самым обновлен прежний абсолютный максимум дня (+31,8), установленный в революционном 1917 году. Таким образом, климатическая «революция» состоялась! Это первый температурный рекорд наступившей жары и текущего лета. Исторический экстремум июня составляет +34,7 и зафиксирован 120 лет назад в далеком 1901 году.

22.06.2021

Как и почти на всей территории Европейской России (исключая причерноморские районы и Крым), в Черноземье установилась очень жаркая погода. 22 июня максимальная температура в тени достигала +32…+37 градусов. Метеостанция Воронежа зафиксировала близкие к рекордным +33,3 °С (абсолютный максимум дня (+34,0) был установлен в 1972 году). 21 июня новый рекорд тепла (+33,1) был установлен в Ельце (Липецкая область), предыдущий (+32,2) продержался с 1948 года (73 года).

22.06.2021

Первая в этом году сорокоградусная жара зафиксирована на юге Европейской России: 22 июня столбик максимального термометра на метеостанции Юста (Калмыкия) остановился на отметке +40,0 °С. В столице Калмыкии, Элисте, был установлен новый рекорд тепла (+37,7), что на 0,4 градуса выше абсолютного максимума дня 1998 года. Местами при сильном порывистом ветре до 15−20 м/с отмечались такие явления, как пыльные бури и пыльный поземок. Десятых долей градуса не хватило до +40 метеостанциям Астраханской области: Верхний Баскунчак (+39,1), Досанг (+39,8), Харабали (+39,7). По области наблюдается опасное агрометеорологическое явление — суховей.

Подведем промежуточный итог: все перечисленные температурные рекорды приурочены к регионам с разрушенным озоновым слоем.

22.06.2021

В России одновременно действуют две жары: одна в Европейской части, другая в Восточной Сибири. Обе аномалии связаны с укрупнением субтропических гребней и блокированием зонального переноса. В Европейскую часть России воздух распространяется с Ближнего Востока, в Восточную Сибирь — из Средней Азии. Малооблачное небо и большая продолжительность светлого времени вносят свою лепту в жару. Обе погодные системы устойчивы в пространстве и времени. Как следствие, жара может сохраняться несколько недель.

Сообщение краткое, но очень насыщенное информацией, которая подтверждает наши выводы. Озоновый слой над обоими (европейским и сибирским) регионами, охваченными жарой, разрушен. Причина аномальной жары — усиление меридионального переноса, то есть втягивание южных «горячих» антициклонов под озоновые аномалии средних и даже высоких широт, как это следует из следующего сообщения СМИ.

22.06.2021

Эпицентром жары в Восточной Сибири является Якутия. На карте максимальной температуры почти вся республика охвачена ярко-красным 30-градусным зноем. Среди лидеров — столица Якутии. 22 июня в Якутске установлен новый абсолютный максимум месяца (+35,4). Прежний экстремум составлял +35,1 (1998). Важно отметить, что якутская жара распространилась далеко на север — в Заполярье. Оперативный мониторинг отмечает температуру выше +30 в Арктике — севернее 70 градуса широты. Сильной жаре сопутствует великая сушь. В Якутске за истекший период июня выпало около 1 мм осадков, что тождественно одному небольшому дождю. Как следствие, в регионе сложилась очень высокая пожароопасность.

Следующее сообщение заставляет нас обратить внимание на область положительной аномалии ОСО, развитой над Западной Сибирью и Казахстаном. Это область холодного воздуха.

22.06.2021

Лавры крымского потопа не дают покоя сибирским дождям. За последние двое суток в Омской и Новосибирской областях, на Алтае и в Красноярском крае выпало от 30 до 70% месячной нормы осадков. Особенно «приложились» сильные ливни в Красноярске. По данным оперативного мониторинга, за ночь 21 июня выпало от 23 до 48 мм осадков. Во многих районах городская территория оказалась подтоплена. Отмечены размывы грунта и разрушение дорожного полотна. Местами на проезжую часть сошли миниоползни. Грозовые дожди пришли на смену волне тепла. После +28 резко похолодало до +15.

Красноярск, залитый дождями, оказался в зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО. На рисунке 6 Красноярск обозначен маленьким кружком западнее северной оконечности Байкала и лежащем на той же широте. ОСО здесь повышенное +1%.

А в Москве продолжалась «гонка за рекордами». Они были установлены 23, 24 (полнолуние) и 27 июня.

23.06.2021

23 июня в Москве обновлен второй подряд температурный рекорд. В полуденные часы метеостанция отметила +34,3. Прежний экстремум дня составлял +33,6 (1948). Такой жары в Москве не было с лета 2010 года.

Рис. 8. Аномалии ОСО в Северном полушарии 23 июня 2021 г

Кстати, в вышеприведенном сообщении СМИ было сказано что: «Такой жары в Москве не было с лета 2010 года». На Рис. 9 показана озоновая обстановка 29 июля 2010 года, когда в Москве был зафиксирован температурный максимум за всю историю наблюдений +38,2°С.

Увиденная картина вполне ожидаема — область развития аномальной жары июля 2010 года контролируется отрицательной озоновой аномалией.

Рис. 9. Аномалии ОСО в Северном полушарии 27 июня 2021 г

«Температурный рекорд 24 июня в Москве составляет теперь 34,5 градуса, что почти на градус выше предыдущего рекорда1948 года», — 24 июня сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Рис. 10. Аномалии ОСО в Северном полушарии 24 июня 2021 г

27.06.2021 — РИА Новости

Роман Вильфанд. Температура в Москве превысила прежний рекорд на 1,6 градуса и достигла плюс 33,6, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра

« Зафиксирована температура 33,6 градуса… », — сказал Вильфанд. Метеоролог напомнил, что предыдущий рекорд температуры был достигнут 27 июня 2013 года и составлял 32 градуса.

Температурные рекорды и антирекорды в Москве в июне 2021 г

Рис. 11. Аномалии ОСО в Северном полушарии 27 июня 2021 г

Череда июньских температурных рекордов закончилась очень эффектно и грозно.

28.06.2021

Грозы с ливнем и шквалистым ветром пришли в изнывающую от зноя Московскую область. За 28 июня в столичном регионе выпало около 70% месячной нормы осадков, вызвав массовые подтопления. На трех участках метро приостановили движение поездов. Стихия сорвала крыши с нескольких домов и драла с корнем деревья. В подмосковном жилом комплексе «Новые Островцы» ветром сдуло строительный кран, который чуть не придавил маршрутку с людьми. А в подмосковном Щелково и Балашихе сгорели две электрические подстанции, вызвав отключение электричества.

Попробуем разобраться в причинах этого катаклизма, и, поскольку речь идет о движении атмосферных фронтов, выраженных на озоновых картах как зоны границы разнознаковых аномалий, используем три карты аномалий ОСО до, во время и после события. На карте за 27 июня (Рис. 11) в Москве ОСО ниже нормы на 2%, к северу в Петербурге дефицит ОСО достигает 12%, а вот к югу в Воронеже ОСО положительное (!) — на 5% выше нормы. Таким образом, опасность возникла уже 27 июня примерно в 250 км южнее Москвы, где проходила в это время граница между воздушными массами с дефицитом и избытком озона. Очевидно, что фронт двигался с юга на север, согласно градиенту давлений холодных (тяжелых) и теплых (легких) воздушных масс.

28 июня, вследствие временного усиления водородной дегазации в Москве ОСО, дефицит озона в Москве вырос до — 4%, а в Воронеже избыток снизился до 2%, но разница между ними практически сохранилась (Рис. 12).

29 июня избыток ОСО в Воронеже вырос до 5%, а в Москве до 3%, то есть здесь отрицательная аномалия сменилась положительной. Это означает, что за 28 (частично 29) июня над Москвой прошел в северном направлении холодный фронт, вызвавший аномальные осадки, сильный ветер и снижение температуры на 8−10°.

Рис. 12. Аномалии ОСО в Северном полушарии 28 июня 2021 г

Рис. 13. Аномалии ОСО в Северном полушарии 29 июня 2021 г

В заключение об очень важном. Разрушение озонового слоя приводит к повышенному потоку биологически активного ультрафиолета (УФ-Б), опасного для кожи, глаз и иммунитета. Ослабление иммунитета приводит к развитию любых заболеваний, поэтому следить за состоянием озонового слоя жителям планеты нужно постоянно. Относительно недавно Гидрометцентр начал давать прогноз по ультрафиолету, что нужно всемерно приветствовать.

К сожалению, население России лишено информации об уровне приземного озона, который является сильнейшим ядом, поражающим в первую очередь легкие. Приземный озон, по нашим наблюдениям, образуется во время ясной погоды под озоновыми (стратосферными) аномалиями под воздействием ультрафиолета на атмосферный кислород. Во время аномальной жары 2010 года уровень приземного озона в курортных местах Подмосковья превышал ПДК более чем в 3 раза (Рис. 14).

Таким образом, во время усиления водородной дегазации, разрушающей озоновый слой, человеческий организм подвергается синхронно двойному удару — биологически активному ультрафиолету и приземному озону. В это же время аномально жаркая погода провоцирует людей на раздевание (купание, загар), что приводит к переоблучению УФ-Б и отравлению приземным озоном (пребывание на открытом воздухе).

Рис. 14. Ход максимальных разовых концентраций озона на станциях ГПУ «Мосэкомониторинг»

Летом 2010 года среднечасовые концентрации озона в Московском регионе превышали 500 мкг/мЗ. Наибольшие концентрации озона наблюдались в Зеленограде и Звенигороде.

Комментарий ИА REGNUM

Напомним, что за две недели лета 2010 года во время торфяных пожаров от приземного озона в Москве погибло 12 тысяч человек, по России — около 60 тысяч (см. «Озоновая дыра» в системе национальной безопасности России»). По данным немногочисленных научных станций мониторинга приземного озона есть основания полагать, что озоновая обстановка в Москве сегодня хуже, чем в 2010 году.

Год назад в правительство была направлена аналитическая записка «Возможное усиление тяжести протекания COVID-19 за счет сочетанного действия вируса SARS-CoV-2 и озона при сезонном повышении содержания озона в приземной атмосфере. К прогнозированию сценариев течения пандемии SARS-CoV-2 в России», подготовленная заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), генерал-майором медицинской службы в отставке, экс-главным терапевтом Министерства обороны СССР и РФ ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), академика РАН Владимиром Ивашкиным, сотрудником Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН Сергеем Котельниковым и заведующим отделом экологических и медицинских проблем ФИЦ Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН доктором физико-математических наук, профессором Евгением Степановым (см. «Озон как отягчающий фактор COVID-19 и других респираторных заболеваний»).

Записка осталась без ответа, так как, видимо, чиновникам удобнее все списать на ковид, чем признать существование проблемы приземного озона, которой активно занимаются во всех развитых странах, кроме России, чтобы тем самым не расписаться в собственном многолетнем преступном бездействии.

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