* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 12:49 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о намерении бороться с производством и контрабандой наркотиков из Афганистана. Об этом на пресс-конференции в Москве 8 июля сообщил возглавляющий делегацию движения шейх Шахабуддин Делавар.

Конфискованные наркотики The National Crime Agency

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По его словам, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является той силой, которая способна прекратить производство наркотиков и их контрабанду с территории Афганистана.

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«Мы гарантируем, что примем меры по борьбе против производства наркотиков, и хотим гарантировать это мировому сообществу, в частности по противодействию контрабанде», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля делегация политического офиса талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) прибыла в Москву. В российской столице состоялись переговоры представителей движения со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.