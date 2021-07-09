* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 12:48 — REGNUM Переговоры с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимы, и президент России Владимир Путин знает о таких контактах. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Контакты необходимые. На фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана, эти переговоры необходимы», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что Владимир Путин, безусловно, в курсе этих переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация политического офиса движения «Талибана» (организация деятельность которой запрещена в РФ) прибыла на переговоры в Москву. Визит продлится два дня. Делегация состоит из четырёх человек и её возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.Ранее представители талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путём переговоров, а также готовность соблюдать права человека.