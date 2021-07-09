Москва, 9 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Кремле хотели бы, чтобы всё население России так или иначе было привито от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Это же такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. И конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, поддерживают ли в Кремле желание главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить всё население России.

При этом, по его словам, на сегодняшний день такой план «весьма и весьма труднодостижим, причем даже не с точки зрения производителей».

Песков напомнил, что предприятия по производству прививок постоянно наращивают объемы: «Понятно, что вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Конечно, еще предстоит завершить испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет. Предстоит собрать большую информацию о том, как молодые люди переносят вакцину».

Пресс-секретарь российского лидера посетовал на то, что в стране всегда будут существовать ковид-диссиденты: «Но в любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать».