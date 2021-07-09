Жертвами COVID-19 стали ещё 16 красноярцев
Красноярск, 9 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. За последние сутки в Красноярском крае скончались 16 человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в оперштабе региона.
Дарья Драй ИА REGNUM
Надпись COVID-19
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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали 4050 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 80 578 носителей коронавируса, выздоровели 71 278 человек.