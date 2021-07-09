Сеул, , 12:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено поддержать отрасль аккумуляторов. Об этом 9 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Данное заявление глава государства сделал 8 июля в ходе церемонии представления программы «K-battery», прошедшей на заводе LG Energy Solution по производству аккумуляторов в уезде Очхан провинции Чхунчхон-Пукто.

«Аккумуляторы стремительно становятся центром индустрии будущего», — заявил президент.

Мун Чжэ Ин также назвал аккумуляторы «движущей силой», а также поставил перед страной задачу стать лидером на мировом рынке аккумуляторов к 2030 году.

Он добавил, что с этой целью правительство страны предоставит исключительные инвестиционные стимулы и активизирует усилия по разработке аккумуляторных технологий следующего поколения. Мун Чжэ Ин также акцентировал внимание на том, что правительство определит батареи как «национальную стратегическую технологию» наряду с полупроводниками и вакцинами.