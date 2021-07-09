Стокгольм, , 12:48 — REGNUM Сегодня, 9 июля, новоизбранный премьер-министр Швеции Стефан Лёвен представит новый состав своего кабинета министров. В свою очередь 9 июля политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн поделилась своими ожиданиями в связи с перестановками в правительстве.

«Вполне вероятно, что Стефан Лёвен внесет небольшие изменения, если таковые вообще будут», — отметила журналист.

В то же время проблемы для Лёвена с переизбранием на пост вовсе не закончились — в настоящее время у него нет парламентского большинства для принятия бюджета на 2022 год.

«Скорее всего, будет прослеживаться некая суета. Это будет слабое правительство», — заключила Марморштейн.

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