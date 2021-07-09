Москва, , 12:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит авиакосмический салон МАКС-2021. Об этом 9 июля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что президент посетит МАКС», — сказал представитель Кремля.

При этом 5 июля заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов сообщил, что на салоне МАКС 20 июля планируется совещание по авиационной тематике с участием главы Российского государства.

Отметим, в нынешнем году авиакосмический салон МАКС будет проходить в период с 20 по 25 июля в Жуковском.