Джакарта, 9 июля, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Согласно данным правительства Индонезии, за последние сутки в стране выявили 38 124 носителя коронавируса, сообщает Kompas.

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По состоянию на 9 июля число пациентов, инфицированных COVID-19 в Индонезии, составляет 2 455 912 человек.

За стуки коронавирусом в Индонезии переболели 28 975 человек.

В период с 8 по 9 июля эпидемия унесла жизни 871 жителя Индонезии. Всего от COVID-19 в Индонезии скончались 64 631 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три дня около 74 медицинских работников в Индонезии умерли во время борьбы с пандемией.