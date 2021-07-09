Стокгольм, , 12:46 — REGNUM 7 июля лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен был вновь избран на пост главы кабинета министров Швеции. Как ожидается, сегодня, 9 июля, в ходе пресс-конференции он представит обновленный состав своего вновь сформированного правительства. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

О новых отставках и назначения Стефан Лёвен объявит в риксдаге. Выступление будет длится недолго, после чего в 12:45 по Москве он ответит на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Формальная смена временного правительства состоится в 15:15 в Королевском дворце. Встреча пройдет под председательством короля Карла XVI Густава. В ней также будут принимать участие кронпринцесса Виктория, спикер риксдага Андреас Норлен и все члены нового кабинета министров.