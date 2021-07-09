Саратов, 9 июля, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Саратовской области за минувший день произошло 13 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 9 июля 1443 человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть мужчин и семь женщин в возрасте от 43 до 80 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 9 июля зарегистрировали 67 879 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 63 996 человек, за сутки — 113 пациентов.

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