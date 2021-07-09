Москва, 9 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Перебоев с поставками вакцин от COVID-19 в регионы России не будет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Нет, постоянно растут обороты», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, резко увеличить объёмы производства вакцин не получится, однако объемы производства всё равно постепенно увеличиваются, и приоритетным в этом смысле является внутрироссийский спрос: «Мы знаем, что для международных рынков запускается производство за границей в разных странах. Поэтому, конечно, здесь все потребности будут обеспечены».