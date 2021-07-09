Афины , , 13:16 — REGNUM 8 июля завершился третий раунд переговоров между министерством труда Греции и министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии с целью заключения двустороннего соглашения в области социального обеспечения граждан обоих государств. Об этом сообщает AMNA.

Согласно заявлению министерства труда, в ходе трехдневных переговоров, которые шли в конструктивной атмосфере сотрудничества, две делегации завершили как текст соглашения, так и положение о его осуществлении, в котором изложены технические детали и процедуры, которым необходимо следовать.

Ожидается, что двустороннее соглашение в области социального обеспечения будет иметь преимущества для застрахованных граждан каждой страны, проживающих и работающих в другой, поскольку при выходе на пенсию будет учитываться вся их страховая история в обеих странах. Это облегчает мобильность рабочей силы между двумя странами, а также создает серьезные стимулы для страховой, легальной работы. В настоящее время, по оценкам, в Греции работают и застрахованы около 1800 граждан Молдавии, а 230 получают пенсии.

Первые два раунда переговоров состоялись в 2019 году в Афинах и Кишиневе, и переговоры возобновились, как только позволили условия.

Ожидается, что соглашение будет подписано в 2021 году компетентными министрами, а затем ратифицировано парламентами Греции и Молдавии.