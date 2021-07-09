Лондон, 9 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. На Фестивале скорости в Гудвуде американская компания M-Sport представит новый раллийный гибрид Rally1 для WRC (чемпионат мира по ралли), собранный на базе модели Ford Puma. Снимки раллийной машины распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба M-Sport Раллийный гибрид M-Sport Rally1

За основу новой модели был взят Ford Puma. Управление M-Sport Ford Puma Rally1 доверили Адриену Фурмо и Мэттью Уилсону.

В движение автомобиль приводится плагин-гибридным силовым агрегатом, состоящим из четырёхцилиндрового бензинового мотора Ecoboost объёмом 1,6 литра и электромотора мощностью 136 л. с. Мощность батареи авто составляет 3,9 кВт-ч. Скорость зарядки такого аккумулятора равна 25 минут.

Стоит отметить, что двигатель машины полностью соответствует новым правилам гибридного ралли WRC, а гибридная технология способна обеспечить впечатляющие динамические характеристики.

Напомним, автопроизводитель Ford с 2026 года намерен реализовывать на рынке Евросоюза исключительно электрические или плагин-гибридные модели.

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