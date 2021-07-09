Москва, 9 июля, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Космическим аппаратам и наземным станциям необходимо обеспечить безопасность передачи данных, сообщил 9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Он обратился к участникам международного тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

По словам главы правительства, вопросы кибербезопасности выходят на передний план.

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«Нужно защитить от возможных атак космические аппараты и наземные станции, а также обеспечить безопасность передачи данных из космоса на Землю и обратно», — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден должен отдать приказ о «серьезной кибератаке» по России в ответ на действия хакеров против сотен американских компаний, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.