Пенза, 9 июля, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 181 новый случай заражения коронавирусом. Накануне выявили 175 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 9 июля зарегистрировано 51 220 заражений, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за все время 45 706 пациентов, за сутки — 21 человек. Скончались от COVID-19 всего 1192 жителя, в том числе за сутки — 15 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в торговом центре «Высшая лига» города Пензы открыли дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Подобные пункты уже работают в торговых центрах «Горизонт», «Леруа Мерлен», «Терновский куст», «Коллаж» и «САНиМАРТ».

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