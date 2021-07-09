Афины , , 12:44 — REGNUM Экономика Греции выдержала натиск пандемии коронавируса и готова к возрождению, заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис 8 июля, выступая в день открытия 25-го Круглого стола экономиста с правительством Греции «От социального дистанцирования к социальной солидарности».

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Мицотакис также заявил, что он чрезвычайно оптимистичен в отношении будущего греческой экономики по четырем основным причинам. А именно:

— Банковские депозиты в Греции соответствуют 14% ВВП, и большая их часть вернется на рынок. Существует также оптимистичный прогноз по туризму на вторую половину года.

— Правительственный план восстановления (Греция 2.0) предусматривает первые выплаты из Фондов восстановления ЕС — более 7 миллиардов евро — в течение 2021 года. В долгосрочной перспективе Фонды восстановления ЕС будут вносить 7% в ВВП.

— Греция берет кредиты на международных рынках по очень низким процентным ставкам.

— Во время пандемии произошли ключевые инфраструктурные изменения, в том числе оформилось цифровое правительство, устоялась дистанционная работа, установились новые рамки труда, были разрушены негативные мифы и стереотипы о Греции, что в сумме делают ее желательным местом для инвестиций. Это подтверждается на практике, добавил Мицотакис.

«Сегодня греки платят меньше налогов за все и вносят более низкие страховые взносы. Наши границы охраняются так же, как границы ЕС, и все это было достигнуто, когда планета подверглась атаке коронавируса», — подчеркнул Мицотакис.