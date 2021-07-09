Курган, 9 июля, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 9 июля подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 31 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 98 случая. За месяц число суточных заражений выросло в четыре раза.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 9 июля выявлено 23 226 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 9 июля вылечились 21 813 человека, скончались 463 пациента с COVID-19.