Ярославль, 9 июля 2021, 12:34 — REGNUM На эксплуатируемой крыше здания правительства Ярославской области смонтируют тротуарную плитку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 1 млн 755 тысяч рублей, источник финансирования — областной бюджет. На электронный аукцион поступила всего одна заявка от одной компании. С ней и планируется заключить контракт.
Плитку планируется уложить на площади 585 квадратных метров. При этом плитку смонтируют не на раствор, а на специальные пластиковые регулируемые опоры. Видимо, применение инновационной технологии объясняет и высокую цену закупки.
Эксплуатируемая крыша находится во внутреннем дворе правительственного здания. Ещё в 2018 году региональные власти провели закупку по благоустройству крыши. На это было выделено 6,6 млн рублей. В частности, на крыше поставили фонтаны. Также там должны были появиться фонари и скамейки.
Между тем, по сведениям ИА REGNUM, фонтаны на крыше правительства так и не заработали. Как зона отдыха для чиновников крыша пока не используется.
Читайте ранее в этом сюжете: На крыше правительства Ярославской области установят два фонтана