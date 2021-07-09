Ярославль, 9 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. На эксплуатируемой крыше здания правительства Ярославской области смонтируют тротуарную плитку. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Фонтан на крыше здания правительства Ярославской области

Начальная цена контракта составляет 1 млн 755 тысяч рублей, источник финансирования — областной бюджет. На электронный аукцион поступила всего одна заявка от одной компании. С ней и планируется заключить контракт.

Плитку планируется уложить на площади 585 квадратных метров. При этом плитку смонтируют не на раствор, а на специальные пластиковые регулируемые опоры. Видимо, применение инновационной технологии объясняет и высокую цену закупки.

Zakupki.gov.ru Плитка на пластиковых опорах

Эксплуатируемая крыша находится во внутреннем дворе правительственного здания. Ещё в 2018 году региональные власти провели закупку по благоустройству крыши. На это было выделено 6,6 млн рублей. В частности, на крыше поставили фонтаны. Также там должны были появиться фонари и скамейки.

Между тем, по сведениям ИА REGNUM, фонтаны на крыше правительства так и не заработали. Как зона отдыха для чиновников крыша пока не используется.