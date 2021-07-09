Красноярск, 9 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 392 человек, за весь период пандемии — у 80 578. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в оперативном штабе края.

Коронавирус

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Выздоровели в Красноярском крае 71 278 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 113 фамилиями.

За всё время в регионе проведено 3 016 987 тестов на коронавирус (+13 859 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Красноярском крае выявили 385 носителей коронавируса, выздоровели 112 человек.