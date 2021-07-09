Минск, , 12:35 — REGNUM Успехи сборной Белоруссии на XXXII летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио должны стать ответом ее недоброжелателям. Об этом 9 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественных проводах спортивной делегации на летнюю Олимпиаду, его слова приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, и спортсмены, и болельщики долго ждали этой Олимпиады. При этом он добавил, что отложенное на год из-за пандемии начало состязаний, накопленная за это время энергия, а также события в стране и мире сделают предстоящие борьбу за награды «как никогда жесткой и бескомпромиссной».

«Эта борьба всегда была тяжелой. Уверен, что на сей раз будет еще труднее. Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения — это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики», — сказал он.

В то же время, белорусский лидер посетовал, что спорт уже давно стал разменной картой в политике.

«Ваши успехи должны стать ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями. Ответственность высочайшая. Безусловно, вы все понимаете. Но эта ноша не тяжелее тех испытаний, которые вы уже преодолели. Я в деталях осведомлен, через что вам пришлось пройти. Но вы все-таки прошли. Остался главный, но решающий шаг», — также указал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замначальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что спецслужба проводит в стране широкомасштабную операцию по выявлению и наказанию «радикально настроенных лиц».