Мишустин: интернет в самых дальних точках РФ появится к 2030 году
Москва, 9 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Все территории России, включая удалённые, будут обеспечены интернетом к 2030 году, сообщил 9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Government.ru
Михаил Мишустин
Он обратился к участникам международного тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.
По словам премьер-министра, правительство делает всё необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории страны, в том числе в самых дальних точках.
«Обеспечим это к 2030 году», — заявил он.
В 2021 году в стране, по словам Мишустина, будет установлено свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть в малых населённых пунктах.