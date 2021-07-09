Москва, 9 июля, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Все территории России, включая удалённые, будут обеспечены интернетом к 2030 году, сообщил 9 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

Он обратился к участникам международного тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

По словам премьер-министра, правительство делает всё необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории страны, в том числе в самых дальних точках.

«Обеспечим это к 2030 году», — заявил он.

В 2021 году в стране, по словам Мишустина, будет установлено свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть в малых населённых пунктах.