Киев, , 12:30 — REGNUM Неизбежное фиаско политики команды президента Зеленского в отношении «Северного потока — 2» нанесёт ещё один сильный удар по и без того шатким позициям этого режима, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 июля, комментируя высказывания премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщалось ранее, Шмыгаль заявил, что «слухи о том, что «Северный поток — 2» завершен или будет завершен, сегодня беспочвенны». Также Шмыгаль отметил, что Киев рассчитывает договориться о компенсации экономических потерь «в случае запуска« «Северного потока - 2».

Читайте также: Премьер-министр Украины усомнился в достройке газопровода СП-2

« Премьер-министр Украины волен выражать сомнения в чём угодно. Если он считает, что экспертами во главу угла в данном вопросе будет поставлено его мнение, он глубоко ошибается. А вот неизбежное опровержение его оценок, как и фиаско всей политики команды президента Зеленского в отношении «Северного потока — 2», нанесёт ещё один сильный удар по и без того шатким позициям этого режима.

Какое отношение имеет Шмыгаль к строительству СП-2? Правительство Украины фигурируют в этом проекте среди ведущих акционеров? Газопровод проходит по украинской территории? Германия — это вассал Украины? Понятно, что в Киеве пристально следят за ситуацией вокруг «Северного потока — 2» и в меру сил пытаются мешать ему, но силёнок-то этих очень мало!

«Газпром» до 2024 года включительно продолжит направлять в Европу запланированные договором 40 млрд куб. м газа в год, но ни кубометра больше. Соответствующий объем продолжит идти и по первой нитке «Северного потока». Этого, однако, Европе будет не хватать. Шмыгалю кажется, что кто-то сможет заставить Россию увеличить объём газа, направляемый через ветхие украинские трубы, но это не так. Не только этого никто не сможет сделать, но враждебная политика Украины поставит под вопрос и желание российской стороны рассматривать возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на условиях, зафиксированных в соглашении 2019 года.

Если Киев своей бездумной политикой доведёт дело до этого, то правление «зеленских», «шмыгалей» и прочих на Украине точно закончится.

Что же касается «компенсации экономических потерь» в случае запуска СП-2, о которой упомянул украинский премьер, то, как говорится, флаг Европейской комиссии в руки. Чем более тяжёлым бременем на Европейском союзе будет лежать Украина, тем лучше.