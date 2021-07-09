Челябинск, 9 июля, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Челябинской области жителей посёлка Джабык эвакуируют с помощью электрички. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Dave Hogg Пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

Электропоезд выехал со станции Карталы в 13:50 по местному времени. Он состоит из четырёх вагонов вместимостью 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей посёлка эвакуируют из-за природного пожара.