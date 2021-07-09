Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Чиновники американского оборонного ведомства активно занимаются поиском мест, где они могли бы разместить эвакуированных из Афганистана переводчиков до тех пор, пока те не получат визы для выезда в США, сообщает The Hill.

Президент США Джо Байден заявил 8 июля, что Соединенные Штаты начнут эвакуацию афганцев, которые помогали американским войскам во время войны, вместе с их семьями, уже в июле. Но подробностей о том, куда они отправятся и как будет выглядеть процесс эвакуации, было немного, и Байден только сказал, что полеты для переселения начнутся позже в этом месяце на объекты США за пределами континентальной части Соединенных Штатов или в сторонних странах.

«Наше послание этим женщинам и мужчинам кристально ясно: для вас есть дом в Соединенных Штатах, если вы того пожелаете», — отметил Байден. — Мы будем с вами, как вы были с нами».

В Белом доме не стали указывать конкретно, куда будут переведены люди, а пресс-секретарь Джен Псаки ранее 8 июля сослалась на «соображения безопасности», не раскрывая адреса. Законодатели и защитники афганцев призвали администрацию разместить их на Гуаме. Кроме того, на прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что США ведут переговоры с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном о временном приеме беженцев.