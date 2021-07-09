Калуга, 9 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 108 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 9 июля. Днём ранее, 8 июля, в регионе было зарегистрировано 110 случаев.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 38 271 человека, 1 445 человек находятся на лечении, 36 430 человек выздоровели.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 396 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.