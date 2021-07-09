Киев, , 12:32 — REGNUM До конца года Украина может принять законы, которые требует НАТО в рамках дискуссии о предоставлении ПДЧ, заявила 9 июля в эфире украинского телевидения народный депутат от фракции «Слуга народа», член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Ирина Верещук.

Она отметила, что есть пять ключевых законов, принятия которых требует НАТО для того, чтобы начать переговоры по ПДЧ:

«Это законы о разведке, об оборонных закупках, о гражданском демократическом контроле, о государственной тайне, о реформе Службе безопасности».

Верещук уточнила, что два из пяти законов уже приняты — о разведке и об оборонных закупках. Депутат выразила надежду, что до конца года Верховная рада примет оставшиеся три документа.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне в НАТО заявили, что не могут предоставить Украине конкретный перечень реформ, которые должна внедрить украинская сторона с гарантией последующего вступления в альянс. По словам специального представителя генсека НАТО Джеймса Аппатурая, «это так не работает». В свою очередь, глава МИД страны Дмитрий Кулеба в очередной раз заявил, что Украина хочет услышать «честный ответ» от НАТО о перспективах вступления в альянс.