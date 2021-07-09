Челябинск, 9 июля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Бывшая сотрудница одного из муниципальных предприятий Челябинска отдаст полученные взятки государству. Такое решение принял Курчатовский районный суд.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Женщина была осуждена 24 июля 2019 года. Суд установил, что она набрала более 5,2 млн рублей в виде взяток и коммерческих подкупов. Преступная деятельность велась в 2014—2015 годах. А взамен от неё ожидали противоправных действий в пользу коммерческих организаций.

Прокурора подала в суд иск о взыскании денег, полученных преступным путём, в доход государства. И Курчатовский райсуд удовлетворил требования прокурора.