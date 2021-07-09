Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM Бывшему генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову дали 10 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве взятки в особо крупном размере. Решение вынес Октябрьский районный суд.

Также Кызласова обязали выплатить штраф в размере 13 млн рублей.

По версии следствия, экс-глава «Титановой долины» вымогал 13 млн рублей у одного из подрядчиков зоны. Ранее бывший руководитель частично признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в посредничестве при вымогательстве взятки обвиняется экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов.

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