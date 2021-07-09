Киев,
9 июля 2021, 12:20 — REGNUM Правительство Украины хочет войны НАТО с Россией, и членство в альянсе нужно ему для того, чтобы легче было эту войну спровоцировать, но в НАТО
понимают, с кем имеют дело в Киеве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 июля, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Как сообщалось ранее, Кулеба выразил свое недовольство тем фактом, что
альянс считается с мнением России при
обсуждении
вопроса о членстве Украины в
НАТО.
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«Дмитрию Кулебе представляется, что членство Украины в НАТО решит многие, если не все, проблемы Украины. Это не так.
Натовцы более реалистично оценивают ситуацию и в части, касающейся украинских проблем, и в части, касающейся взаимоотношений с нашей страной и её реакции на такой шаг альянса. Холодная война пусть продолжается, но переводить её в горячую войну умные люди не хотят. Нынешнее правительство Украины к этой категории не относится, оно как раз хочет войны НАТО с Россией, и членство в альянсе надобно ему именно для того, чтобы легче было эту войну спровоцировать.
Тот факт, что в Европе и, главное, в США считаются с мнением России в вопросе о членстве Украины в этой организации, а также понимают, с кем имеют дело в Киеве, говорит о том, что здравомыслие там потеряно не полностью«, — отметил Михаил Демурин.