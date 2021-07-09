Киев, , 12:20 — REGNUM Правительство Украины хочет войны НАТО с Россией, и членство в альянсе нужно ему для того, чтобы легче было эту войну спровоцировать, но в НАТО понимают, с кем имеют дело в Киеве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 9 июля, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщалось ранее, Кулеба выразил свое недовольство тем фактом, что альянс считается с мнением России при обсуждении вопроса о членстве Украины в НАТО.

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« Дмитрию Кулебе представляется, что членство Украины в НАТО решит многие, если не все, проблемы Украины. Это не так.

Натовцы более реалистично оценивают ситуацию и в части, касающейся украинских проблем, и в части, касающейся взаимоотношений с нашей страной и её реакции на такой шаг альянса. Холодная война пусть продолжается, но переводить её в горячую войну умные люди не хотят. Нынешнее правительство Украины к этой категории не относится, оно как раз хочет войны НАТО с Россией, и членство в альянсе надобно ему именно для того, чтобы легче было эту войну спровоцировать.