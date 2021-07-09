Москва, , 12:23 — REGNUM Россия готова через консультации содействовать делимитации армяно-азербайджанской границы, а затем её последующей демаркации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 июля на брифинге.

Она подчеркнула, что для скорейшего решения конфликта двух стран Россия готова оказывать необходимое консультативное содействие. В Москве считают, что скорейший запуск работы по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и её последующая демаркация нужны для устойчивого и долгосрочного решения проблемы.

По словам Захаровой, в настоящее время государства контактируют по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, а также пограничных служб. Она добавила, что ситуация на границе Армении и Азербайджана не связана напрямую с нагорнокарабахским урегулированием. Скорее она сложилась из-за отсутствия правового оформления границы.

«Общий фон, безусловно, усугубляет дефицит взаимного доверия сторон, это действительно так,»— отметила Захарова.

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