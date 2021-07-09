Пенза, 9 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Пензенской области создали карту региона с информацией о самых вопиющих фактах по состоянию муниципальной дорожной сети. Об этом накануне в ходе своего первого прямого эфира с жителями заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

Строительство дороги

С его слов, оформлено все как заявка, которая предварительно направлена в Москву для вхождения Пензенской области в инфраструктурный проект по строительству и реконструкции опорной муниципальной дорожной сети.

«Это тот самый инфраструктурный кредит, про который говорил президент — чтобы регионы могли получать кредиты под 3% с большой рассрочкой погашения. Это по факту большой бюджетный кредит. Направлена заявка. С главами всех муниципалитетов мы переговорили о том, что под эту заявку надо срочно делать проектно-сметную документацию», — добавил Мельниченко.

Средства выделяются до 2026 года. Многое будет зависеть от расторопности глав муниципальных образований, как скоро они подготовят документацию на объекты. Есть несколько лет, чтобы этими средствами воспользоваться и дороги привести в надлежащее состояние, резюмировал врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня от жителей Пензенской области поступило обращение на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным о качестве воды в регионе. Глава государства заверил, что отрасль испытывает проблемы недофинансирования. Несвоевременные ремонты, несвоевременная замена труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным. Только на модернизацию объектов ЖКХ будет направлено 500 млрд рублей через инфраструктурные проекты, еще 150 млрд рублей пойдет по линии ДОМ.РФ.

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