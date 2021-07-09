Пекин, 9 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Китае запущен проект перевода с тибетского языка героического эпоса «История царя Гесара». Как передает ИА Красная Весна, посвященную этому официальную церемонию провела в Чэнду специально созданная Национальная рабочая группа «Гесар».

Николай Рерих. Тибет. Монастырь в горах. 1940

"В рамках проекта перевода «Истории царя Гесара» планируется отобрать 100 классических и получивших высокую оценку произведений из более чем 300 рассказов о Гесаре. Для этого будет организована совместная работа экспертов и переводчиков с тибетского и китайского языков», — говорится в сообщении.

Там рассказывается, что Гесар — древний тибетский герой. На протяжении тысячелетий тибетцы воспевали его, отдавая ему дань уважение. Отдельные истории объединились в героический эпос «История царя Гесара». По сей день эпос поют в Тибете, Цинхае, Сычуани и других местах.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эпический фильм «Восемь сотен» в Китае заработал в общей сложности 1,8 млрд юаней (около $262 млн).

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