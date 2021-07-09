Омск, 9 июля, 2021, 12:04 — ИА Регнум. По состоянию на 9 июля в Омской области прививки от коронавирусной инфекции сделали 331 392 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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Оба компонента вакцины от COVID-19 получили уже 235 365 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 53 420 носителей коронавируса, выздоровел 42 571 человек, скончались 1553 ковид-пациента.