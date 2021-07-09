Москва, , 12:12 — REGNUM Россия настроена на дальнейшее развитие потенциала Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с КНР, а также на углубление двусторонних связей по самому широкому спектру направлений. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 июля на брифинге.

Она напомнила, что 16 июля исполнится 20 лет договору, который заложил правовой фундамент для современной модели российско-китайских отношений, партнёрства и взаимодействия. Его магистральная концепция — решимость передавать дружбу между народами РФ и КНР из поколения в поколение.

Договор «успешно выдержал проверку временем», подчеркнула она, а его положения по-прежнему актуальны и в современных условиях.

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