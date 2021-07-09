Тюмень, 9 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Тобольске следователи устанавливают причины гибели 4-летнего мальчика в реке Иртыш. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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Трагедия произошла 8 июля во время купания нескольких детей, без присмотра взрослых, в реке Иртыш. Мальчик резко скрылся под водой, спасти его не успели. Тело ребёнка обнаружено и извлечено из воды.

По факту СУ СКР по Тюменской области проводится процессуальная проверка.