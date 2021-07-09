Село Париж, Челябинская область, 9 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Село Париж Нагайбакского района Челябинской области отстояли от природного пожара. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации регионального правительства.

U.S. Air Force Academy Тушение лесного пожара

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«Пожар локализован и не подпущен к жилым массивам. Возгораний зданий нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на площади в 25 га возник 8 июля. От посёлка пламя отделяло всего четыре километра.

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