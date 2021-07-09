Киев, , 12:09 — REGNUM В рамках учений «Си Бриз-2021», проходящих сейчас на Украине, многонациональные силы провели операцию по стабилизации ситуации в кризисном регионе, сообщило 9 июля украинское министерство обороны.

Согласно источнику, по легенде активной фазы учений, некие незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики. В сообщении отмечается, что учения были запланированы с учетом опыта боевых действий в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Отмечается, что штаб учений принял решение провести стабилизационную операцию и восстановить государственное устройство на захваченных боевиками территориях. Для этого силы береговой компоненты были разделены на четыре тактические группы и группу огневого поражения.

Министерство информирует, что учения проходили возле одного из населенных пунктов в Одесской области, для штурма города были задействованы специальные подразделения СБУ, морские пехотинцы ВСУ, военнослужащие Вооруженных сил Грузии и Молдавии, а также американская рота морских пехотинцев, которая взяла на себя основной штурм. В сообщении отдельно подчеркивается, что военные в ходе учений «учитывали и жестко придерживались» норм международного гуманитарного права.

ИА REGNUM напоминает, что учения «Си Бриз-2021» на юге Украины начались 28 июня и продлятся по 10 июля, они являются самыми масштабными за 20 лет.