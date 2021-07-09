Пекин, , 12:00 — REGNUM Призывы госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к Евросоюзу о непризнании разработанных и произведенных в России и Китае вакцин от COVID-19 являются неприемлемыми. Об этом 9 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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«Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами. Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД отметил, что в период пандемии странам мира нужно стремиться к солидарности вместо того, чтобы сеять раздор и усиливать противоречия.

«Что касается признания вакцин, этими проблемами должны заниматься ведомства, курирующие вопросы фармацевтики», — подчеркнул Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля официальный представитель МИД РФ заявила, что высказывания госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона, призвавшего партнёров в Евросоюзе не признавать российские и китайские вакцины от COVID-19, являются неприемлемыми.