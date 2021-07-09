Омск, 9 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались пять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в оперштабе региона.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимация для больных COVID-19

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 1553 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявили 53 420 носителей SARS-CoV-2, выздоровел 42 571 человек.