Пекин, , 11:52 — REGNUM Пекин не оставит без ответа действия Соединённых Штатов, которые заявили о намерении внести в чёрный список ещё ряд китайских предприятий из-за якобы нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом 9 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

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Дипломат уверен, что защита прав человека в Синьцзяне является только «предлогом для расширения санкционного списка Вашингтона».

«Китай выражает американской стороне по этому поводу решительный протест. Мы предпримем все необходимые меры и будем твердо защищать законные интересы наших компаний», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты могут внести в чёрный список ещё как минимум десять китайских компаний. по данным источников Reuters, объявить о таких мерах администрация президента США Джозефа Байдена намерена уже в пятницу, 9 июля. Причиной тому станут предполагаемыми нарушениями прав человека и использование высокотехнологичных систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.