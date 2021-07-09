Ярославль, 9 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Студентов Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского попросили сделать прививку от коронавируса до 1 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯГПУ

9 июля старостам студенческих групп в ЯГПУ прислали письмо с просьбой вакцинироваться. Как рассказал ректор вуза Михаил Груздев, принудительной вакцинации для студентов не будет.

«Мы работаем в соответствии с федеральными указами. Поэтому никаких «если» для непривитых студентов не будет. Также, как и все, они смогут выйти на учёбу», — пояснил ректор корреспонденту ИА REGNUM.

Деканаты факультетов собирают сведения об уже вакцинированных студентах.