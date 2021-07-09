Москва, 9 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Москве открыли после реконструкции станцию Арбатско-Покровской линии «Смоленская», передаёт 9 июля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Расположенную в центре столицы станцию синей ветки закрыли на ремонт полтора года назад, 22 февраля 2020 года. В результате работ «Смоленской» вернули исторический облик.

Так, отдельное внимание во время реконструкции посвятили панно на тему армии, поменяли местоположение кассовых окон, они вернулись на место, где находились в момент открытия станции в 1953 году. Был заменён эскалатор, проведены работы на платформе, заменили системы освещения и пожарной сигнализации.