Сеул, , 15:58 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён 9 июля отреагировал на призыв лидера основной оппозиционной партии «Сила народа» Ли Чжун Сока упразднить ведомство, отвечающее за межкорейские отношения.

«Я хотел бы выяснить, отражают ли заявления Ли Чжун Сока мнение партии. Если да, то это очень прискорбно», — заявил министр информационному агентству Yonhap.

Ранее в тот же день в ходе радиоинтервью телерадиосети CBS председатель партии «Сила народа» Ли Чжун Сок высказался за упразднение министерства объединения, акцентировав внимание на том, что обязанности министерства выполняются другими ведомствами, включая службу разведки.