Улан-Удэ, 9 июля, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Бурятии, по итогам заседания оперативного штаба, снят ряд ограничительных мероприятий. Так, с 12 июля будет снят режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района. На всей территории региона остаётся запрет на массовые мероприятия с очным участием, и сохраняются ограничения по режиму работы организаций, сообщает официальный портал Бурятии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Две недели самоизоляции снизили показатели заболеваемости, но говорить о стабилизации ситуации рано. Главное, нам удалось создать резерв коек, разгрузить первичное звено здравоохранения, уменьшилось количество госпитализируемых. Но тенденции заболеваемости остаются тревожными. Поэтому ослаблять профилактику нельзя, борьба с вирусом продолжается в таком же режиме», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

По данным управления Роспотребнадзора, с 28 июня по 4 июля в Бурятии отмечается снижение заболеваемости — по сравнению с 25-ой неделей на 10%.