Варшава, , 11:43 — REGNUM Цель инициативы трех морей («Триморья») — сделать этот регион двигателем развития Европы и Польша, как лидер этого союза, является ключевым союзником Соединенных Штатов. Об этом, как передает ИА Красная Весна, заявил глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, за шесть лет, с момента возникновения союза, инициатива трех морей стала значительным политическим фактором не только в Европе, но и мире.

«Сегодня это серьезная инициатива. 12 государств-членов между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Стратегическое партнерство с США и Германией», — сказал он.

Щерский подчеркнул, что у инициативы трех морей с самого начала были очень четкие цели — построить на территории 12 стран, входящих в союз, единую транспортную, телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру — а также скоординировать исследования, разработки и науку, чтобы сделать этот регион центром инноваций для всей Европы.

Программа саммита предусматривает широкое участие американских политиков, что показывает, какое значение придают в США встрече лидеров стран «Триморья», уточнил он.

«Президент (Польши Анджей Дуда) встретился с делегацией из примерно дюжины конгрессменов, представителей Сената и Палаты представителей обеих политических партий, присутствующих в большой делегации Конгресса также на саммите Трех морей, и там это было очень важно, очень четко подчеркнуто политиками обеих американских партий, что Польша является для Америки самым важным союзником в этой части мира как в экономическом, так и в смысле безопасности», — заявил Щерский.