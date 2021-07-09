Варшава, 9 июля 2021, 11:43 — REGNUM Цель инициативы трех морей («Триморья») — сделать этот регион двигателем развития Европы и Польша, как лидер этого союза, является ключевым союзником Соединенных Штатов. Об этом, как передает ИА Красная Весна, заявил глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский.
По его словам, за шесть лет, с момента возникновения союза, инициатива трех морей стала значительным политическим фактором не только в Европе, но и мире.
Щерский подчеркнул, что у инициативы трех морей с самого начала были очень четкие цели — построить на территории 12 стран, входящих в союз, единую транспортную, телекоммуникационную и энергетическую инфраструктуру — а также скоординировать исследования, разработки и науку, чтобы сделать этот регион центром инноваций для всей Европы.
Программа саммита предусматривает широкое участие американских политиков, что показывает, какое значение придают в США встрече лидеров стран «Триморья», уточнил он.